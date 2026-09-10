Trabzonspor, Konyaspor deplasmanı hazırlığını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenman pas ve taktik çalışmayla tamamlanırken, bordo-mavililer yarın saat 13.30'daki antrenmanın ardından Konya'ya hareket edecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve ardından futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenman, Konyaspor karşılaşmaya yönelik taktik çalışmayla sona erdi.
Trabzonspor, yarın saat 13.30'da gerçekleştireceği antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket edecek.
Kaynak: İHA
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