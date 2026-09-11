Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında ilk dış saha galibiyetini arıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden bordo-mavililer, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.