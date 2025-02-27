Trabzonspor Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Trabzonspor Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor.

27.02.2025 15:56
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında 11'de sahaya çıkan futbolcular günü izinli geçirirken, diğer oyuncuları ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Hız çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda oyunla tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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