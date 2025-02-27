Trabzonspor Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında 11'de sahaya çıkan futbolcular günü izinli geçirirken, diğer oyuncuları ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Hız çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda oyunla tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON