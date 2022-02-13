Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'la karşılaşıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede bordo-mavili renklere gönül veren bir taraftar heyecandan kalbine yenik düştü.
61 saat'in haberine göre, 50 yaşında olduğu öğrenilen Eyüp Y. maç esnasında heyecandan bilincini kaybetti. Kalbi duran taraftara ilk müdahale ambulansta yapılırken kalp masajı sonrası hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan anlar! Heyecandan kalbi duran taraftar, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Spor