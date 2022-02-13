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Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan anlar! Heyecandan kalbi duran taraftar, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan anlar! Heyecandan kalbi duran taraftar, hastaneye kaldırıldı

13.02.2022 20:41
Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan anlar! Heyecandan kalbi duran taraftar, hastaneye kaldırıldı

Konyaspor'la karşılaşan Trabzonspor'da maçı tribünden takip eden 50 yaşında bir taraftarın heyecandan kalbi durdu. Sağlık görevlileri, taraftara hemen müdahale ederek ambulansa alırken burada kalp masajı yapıldı. Bilincini kaybeden taraftar hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'la karşılaşıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede bordo-mavili renklere gönül veren bir taraftar heyecandan kalbine yenik düştü.

Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan olay! Heyecandan kalbi durdu, apar topar hastaneye kaldırıldı

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

61 saat'in haberine göre, 50 yaşında olduğu öğrenilen Eyüp Y. maç esnasında heyecandan bilincini kaybetti. Kalbi duran taraftara ilk müdahale ambulansta yapılırken kalp masajı sonrası hastaneye kaldırıldı.

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Son Dakika Spor Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan anlar! Heyecandan kalbi duran taraftar, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan anlar! Heyecandan kalbi duran taraftar, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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