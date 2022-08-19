Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan paylaşımı Açıklaması

19.08.2022 16:34
Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan paylaşımı Açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan'la ilgili paylaşımda bulundu.

Trabzonspor Kulübü, Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan'la ilgili paylaşımda bulundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından, Ahmetcan Kaplan'a ait video görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, "Bu bir veda değil, dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı. Gururumuzsun Ahmetcan Kaplan, yolun açık olsun!" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un, Ajax Kulübü'ne 9,5 milyon avro bonservis bedeli ile verdiği Ahmetcan Kaplan, kulüp tarihinde üçüncü en yüksek bedelle satış geliri elde edilen oyuncu oldu.

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Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'da Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'da Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı
Kaynak: AA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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