Trabzonspor Müze ve Arşiv Kurulu, eski başkan Şamil Ekinci'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Trabzonspor Müze ve Arşiv Kurulu, eski başkan Şamil Ekinci'yi ziyaret etti

16.08.2022 11:36
Trabzonspor Müze ve Arşiv Kurulu, eski başkan Şamil Ekinci'yi ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ile üye Salih Burak Demirkaya, bordo-mavili kulübün efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci'yi ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ile üye Salih Burak Demirkaya, bordo-mavili kulübün efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci'yi ziyaret etti.

Başkan Uzun, kurul adına şampiyonluk şiltini takdim ettiği Şamil Ekinci'nin elini öptü.

Uzun, ziyaretinde Ekinci'yi, bordo-mavili kulübün kurucu başkanlarından Nizamettin Algan ile de telefonla görüştürdü.

Şamil Ekinci, Trabzonspor'un şampiyonluğundan çok büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Şampiyonlar ligi play-off turunda da Abdullah hoca ve futbolculara başarılar diliyorum. Camiaya da çok selamlarımı iletiyorum." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Müze ve Arşiv Kurulu, eski başkan Şamil Ekinci'yi ziyaret etti - Son Dakika

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