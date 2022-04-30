Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan taraftara "silahlara sarılmayın" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan taraftara "silahlara sarılmayın" çağrısı Açıklaması

30.04.2022 18:36

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maç öncesinde taraftarlara "silahlara sarılmayın" çağrısında bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maç öncesinde taraftarlara "silahlara sarılmayın" çağrısında bulundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda Ağaoğlu, taraftarlara şöyle seslendi:

"Sevgili Trabzonsporlular, heyecan dolu, coşku dolu bir gece bizleri bekliyor. Ben de sizler gibi artık saatleri, dakikaları sayıyorum. Hepinize bugüne kadar gösterdiğiniz sabır ve özveri için çok teşekkür ederim. Bu büyük gün öncesi sizlerden bir önemli ricam olacak, coşkumuzu tribünlerde, sokaklarda, şehrin caddelerinde, evlerimizde doyasıya yaşayalım. Bu kutlu günde yalnızca birbirimize sarılalım, silaha asla sarılmayalım. Biz o gün şampiyonluğu 61 pare top atışıyla sizler için kentte kutlayacağız. Sizlere sözüm olsun. Zafer yolunda yeniden görüşmek üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan taraftara silahlara sarılmayın çağrısı Açıklaması
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan taraftara silahlara sarılmayın çağrısı Açıklaması
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan taraftara silahlara sarılmayın çağrısı Açıklaması
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan taraftara silahlara sarılmayın çağrısı Açıklaması

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Spor Toto Süper Lig, Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan taraftara 'silahlara sarılmayın' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan taraftara "silahlara sarılmayın" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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