 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu toplantıda - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu toplantıda

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, başkan, asbaşkan, divan başkanı, denetim kurulu başkanı ve diğer kurul üyeleri katıldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu toplantıda
11.01.2024 - 18:39,
Abone Ol

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, kurullarla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Doğan ve beraberindekiler Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Düzenlenen organizasyona, Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra Divan Başkanlık Kurulu Başkan Vekilimiz İsmail İnan, Denetim Kurulu Başkanımız Mahmut Ören, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanımız Mehmet Salih Uzun, Sicil Kurulu Başkanımız Hasan Basri Halisçelik ile kurul üyelerimiz katılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Ali Yılmaz, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu toplantıda - Son Dakika


18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04
Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48
Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak

Son Dakika
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48 Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 19:23:18. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu toplantıda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement