Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz açıklaması - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz açıklaması

03.09.2022 00:29
Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Dorukhan Toköz'ün sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Dorukhan Toköz'ün sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın 45+3'üncü dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan Dorukhan Toköz sedyeyle oyun alanından çıkarıldı. Bordo-mavili kulüp, Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "A takımımızın bugün HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

Dorukhan Toköz, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz açıklaması - Son Dakika
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