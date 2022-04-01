Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sağıroğlu'ndan "silahla kutlama yapmayın" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sağıroğlu'ndan "silahla kutlama yapmayın" çağrısı Açıklaması

01.04.2022 17:32
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sağıroğlu'ndan "silahla kutlama yapmayın" çağrısı Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, düğün, kutlama ve galibiyetlerden sonra silahla havaya ateş edilerek kutlama yapılmaması çağrısında bulundu.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, düğün, kutlama ve galibiyetlerden sonra silahla havaya ateş edilerek kutlama yapılmaması çağrısında bulundu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sağıroğlu, Trabzon'da geçen yıl yorgun merminin başına isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın annesi Asiye Atıcı'nın, oğlunun anısını yaşatmak ve silah atılmaması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde açtığı "15 Yaşında Soldu Gitti Gençliğim" adlı minyatür sergisini ziyaret etti.

Minyatür sanatçısı Asiye Atıcı'nın 15 kuş minyatüründen oluşan sergisindeki eserlerini inceleyen Sağıroğlu, Trabzonspor Kulübü adına "Yalıçapkını" isimli eseri satın aldı.

Emir Yuşa'nın anne ve babasına bir kez daha başsağlığı dileyen Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"Emir Yuşa henüz 15 yaşında katil mermi yüzünden hayatını kaybetti. Düğünlerde, kutlamalarda, galibiyetlerden sonra lütfen silahla sevinmeyelim. Bugün bir sevincin nasıl büyük bir acıya dönüştüğünü görüyoruz. İnşallah bundan sonra böyle bir olayla bir daha karşılaşmayız. Hiç kimsenin böyle bir acı yaşamasını istemeyiz. Asiye Hanım ve Mustafa Bey büyük bir metanetle, Emir Yuşa'nın adını yaşatarak toplumumuzu bu konu hakkında bilinçlendiriyorlar. Biz de Trabzonspor Kulübü olarak bu farkındalığa katkı sağlamaya çalıştık. İnanıyorum ki başarıya ulaşacağız."

Geliri Kimsesiz Çocuklar Vakfı'na bağışlanacak sergiden alınan tablo, "Emir Yuşa'nın Anısına" başlığıyla kulüp binasında sergilenecek.

İstanbul'dan, 11 Ağustos 2021'de dedesini ziyaret için Trabzon'a gelen 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı, fındık bahçesinde bulunduğu sırada kimin ateşlediği saptanamayan silahtan çıkan merminin sağ kulağının arkasından girip omuriliğine saplanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sağıroğlu'ndan 'silahla kutlama yapmayın' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sağıroğlu'ndan "silahla kutlama yapmayın" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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