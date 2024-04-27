Trabzonspor Kulübü'nün 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı düzenlenecek - Son Dakika
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Trabzonspor Kulübü'nün 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı düzenlenecek

Trabzonspor Kulübü\'nün 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı düzenlenecek

Trabzonspor Kulübü'nün 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda faaliyet raporları görüşülecek ve Divan Başkanlık Kurulu ile Trabzonspor Kulübü Başkanları konuşma yapacak.

27.04.2024 16:15
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Trabzonspor Kulübü'nün 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantı 11 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenecek.

Faaliyet raporlarının görüşüleceği toplantıda, Divan Başkanlık Kurulu ile Trabzonspor Kulübü Başkanlarının konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzonspor Kulübü'nün 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı düzenlenecek - Son Dakika
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