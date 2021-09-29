Trabzonspor Kulübü ve yönetici Ömer Sağıroğlu PFDK'ye sevk edildi

Bordo-mavili kulübün yöneticisi Ömer Sağıroğlu'nun da aynı nedenden dolayı PFDK'ye sevkine karar verildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamadaki hakaretler nedeniyle disipline gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü ve bordo-mavili yönetici Ömer Sağıroğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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