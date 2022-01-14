Trabzonspor Kulübü, Edgar Ie ile sözleşmesini sonlandırdı

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Edgar Ie ile sözleşmesini karşılıklı sonlandırdığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel Ie arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Altay maçında sakatlanan Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık tespit edilmiş, futbolcu bir süre önce de Portekiz'de ön çapraz bağ ameliyatı geçirmişti.