Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

03.09.2022 00:33
Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, futbolcu Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan maçta sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün çapraz bağında yaralanma olduğu belirlendi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan kulüp doktoru Halil Polat, "Müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz açıklaması Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz açıklaması
Kaynak: AA

Dorukhan Toköz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika

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