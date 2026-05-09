Trabzonspor Kupayı Hedefliyor

09.05.2026 23:52
Fatih Tekke, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Türkiye Kupası'nda Çarşamba günü çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de başarılı geçen sezonu kupayı alarak taçlandırmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Sonuç itibarıyla bizi mutlu eden bir maç oldu. Son 4 maçta galibiyet yoktu. Derbi maçında galibiyet önemli. İkinci toplarla geçiş çok yapan bir takımı engelledik. Fakat final paslarında baskılı olamadık. Beşiktaş daha baskılı oynadı denebilir. Bizim için en önemli şey; hasar almadık, sakatlık olmadı, eksik kalmadık. Bu önemli çünkü yılın en önemli maçına çıkacağız çarşamba günü. Kadro derinliğinden dolayı bazı oyuncular 90 dakika oynamak zorunda kaldı. Üzücü anlarıyla, hatasıyla bir maç bitti. Çarşamba günü değerli bir maçaca çıkacağız. Ligi çok iyi getirdik. Beklentinin üzerinde bir sezon. Bunu kupayla taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Muçi bulunduğu dönem itibarıyla faydalı oldu"

Tekke, Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacaklarına yönelik gelen bir soruya da, "Muçi ile fikrimi kendisine de ilettim. Muçi bulunduğu dönem itibarıyla faydalı oldu. Çok iyi işler yaptı. Son dönemde sakatlığı vardı. Muçi'nin olmasını istemek noktasında soru işareti yok. Zannediyorum ekonomik olarak bir sıktı olabilir. Bizim istediğimiz yönde olacağını düşünüyorum" cevabını verdi.

Sakatların durumu

Sakarların son durumu hakkında da bilgiler veren tecrübeli teknik adam, "Bizim oyunumuzun en temel oyuncularından biri Batagov. Onu kimse sormuyor. Çünkü oyunla ilgilenen yok. Savic'in durumu belli değil. Tim Folcarelli ve Felipe belki oynayabilir. Mustafa ve Pina dönecek. Onana'nın durumunu bilmiyorum. Ama olabildiğince güçlü çıkmaya çalışacağız. Kimle çıkarsak çıkalım kazanmamız gereken bir maç" şeklinde konuştu.

"Hak etmiyoruz bu tür tepkileri"

Fatih Tekke, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a gösterilen tepkilere üzüldüğü sözlerine ekledi. Tekke, "Konya maçında tartışılan bir penaltıyla Beşiktaş turu kaybediyor. Türk futbol tarihinin önemli oyuncularından biri bu statta istifaya davet ediliyor. Hak etmiyoruz bu tür tepkileri. İşin doğasında var bu. Yarın bana da yapılacak. Türkiye'de yaşanıyor bunlar. Bizde yaptıklarınızın bir değeri yok. Hayaller ayrılabiliyor. Ben gerçekler üzerinden hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Bizi çok iyi olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Takım içindeki iletişimi en açık haliyle gerçekleştirdiklerini belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Yalan ve yılanı sevmem. İletişimimizde her şey açık. Oyuncular da mutlu. Bu ortam da bir anda olmuyor. Sizin bilmediğiniz, bizim yaşadığımız çok şey var" dedi.

"İki oyuncu şartlarını yükseltmemize rağmen bizi reddetti"

Bordo-mavililerin teknik direktörü, transfer çalışmaları kapsamında iki futbolcunun kendilerine olumsuz cevap verdiğinden de bahsederek, "Seneye ayrılacak oyuncular var. Doğal sözleşmesi gereği ayrılacak olanlar var. Avrupa'ya kalmayı garantilememize rağmen çok rahat alabileceğimizi düşündüğümüz iki oyuncu şartlarını yükseltmemize rağmen bizi reddetti. Bu da bence ülke futboluyla alakalı. Birlerinin çıkıp bir şeye dur demesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

