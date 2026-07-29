Trabzonspor, kuruluşunun 59. yıl dönümünü kutlayacak - Son Dakika
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Trabzonspor, kuruluşunun 59. yıl dönümünü kutlayacak

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Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 59'uncu yıl dönümü, "Süper Lig'deki İlk Şampiyonluğumuzun 50. Yılı ve Kuruluşumuzun 59. Yılı" temasıyla kutlanacak.

Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 59'uncu yıl dönümü, "Süper Lig'deki İlk Şampiyonluğumuzun 50. Yılı ve Kuruluşumuzun 59. Yılı" temasıyla kutlanacak.

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yaptığı yazılı açıklamada, etkinlikler kapsamında 2 Ağustos Pazar günü düzenlenecek kortej yürüyüşünün, divan aşkanlık kurulu binasından başlayacağını ve 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar devam edeceğini belirtti.

Ören, burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından 1975-1976 şampiyonluk sezonuna ait gazete manşetleri, fotoğraflar ve arşiv belgelerinden oluşan serginin açılışının yapılacağını aktardı.

İlk şampiyonlukların yaşandığı ve Trabzonspor tarihinin en önemli sembollerinden biri olan Hüseyin Avni Aker Stadı'nın bulunduğu alanda da bir program düzenleneceğine anlatan Ören, şu ifadeleri kullandı:

"Burada gerçekleştirilecek programının ardından Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Papara Park'ta düzenlenecek törene geçilecektir. Papara Park'taki programda, kulübümüzün ilk şampiyonluğunu anlatan özel sunumlar, konuşmalar ve şampiyonluk kupalarının sergileneceği bir organizasyon gerçekleştirilecektir. Ayrıca 1975-1976 sezonunun yönetici, futbolcu ve kulüp emektarlarının katılımıyla düzenlenecek söyleşide, o tarihi başarıya dair unutulmaz anılar Trabzonspor camiasıyla paylaşılacaktır.

Etkinliklerin, "Süper Lig'deki İlk Şampiyonluğumuzun 50. Yılı ve Kuruluşumuzun 59. Yılı" temasıyla kutlanacağını belirten Ören, "Bordo-Mavi Fener Alayı"nın ardından Ganita Sahili'nde havai fişek gösterisi yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Etkinlikler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, kuruluşunun 59. yıl dönümünü kutlayacak - Son Dakika

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