Trabzonspor Enis Bardhi transferini duyurdu - Son Dakika
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Trabzonspor Enis Bardhi transferini duyurdu

12.08.2022 13:10
Trabzonspor Enis Bardhi transferini duyurdu

Trabzonspor, Levante forması giyen Enis Bardhi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor, Levante forması giyen Enis Bardhi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi Levante'den transfer edilen Enis Bardhi ile 3+1 yıllık anlaşma yapıldı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Makedon oyuncunun sözleşme fesih bedeli olarak İspanyol ekibine 3 yılda 3 taksit halinde toplam 3 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödenecek.

1 YIL OPSİYONLU TOPLAM 4 YIL

3+1 yıllık anlaşma sağlanan futbolcuya ise 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret, opsiyon kullanılması halinde 2025-26 futbol sezonu için de 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret ödenecek. Menajerine de hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacak.


YORUMLAR
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Trabzonspor: 'İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.' Trabzonspor: 'İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.' Trabzonspor'un yeni transferi Bardhi Trabzon'da Trabzonspor'un yeni transferi Bardhi Trabzon'da
Kaynak: DHA

Enis Bardhi, Trabzonspor, Levante, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Enis Bardhi transferini duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor Enis Bardhi transferini duyurdu - Son Dakika
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