Trabzonspor, Macaristan kampındaki ilk hazırlık maçında Szeged Csanad'ı 2-1 yendi

Stat: Szeged
Hakemler: Bence Hanyecz, Roland Zahorecz, Oliver Szabolcs Fuhasz (Macaristan)
Trabzonspor: Muhammed Taha Tepe (Dk. 46 Onuralp Çevikkan), Serkan Asan (Dk. 46 Salih Malkoçoğlu), Ali Şahin Yılmaz (Dk. 46 Baniya), Denswil (Dk. 46 Arif Boşluk), Barisic (Dk. 46 Eren Elmalı), Lundstarm (Dk. 46 Mendy), Kerem Şen (Dk. 46 Umut Güneş), Ozan Tufan (Dk. 46 Bardhi), Visca (Dk. 46 Cihan Çanak), Orsic (Dk. 46 Trezeguet), Enis Destan (Dk. 46 Umut Bozok)
Szeged Csanad: Takacs, Könczey, Szilagyi (Dk. 74 Suteri), Hevath (Dk. 69 Danilo), Toth (Dk. 74 Magyar), Harish, Markvart, Varga (Dk. 63 Mohos), Gajdos, Oliver, Borvetö
Goller: Dk. 17 Borvetö (Szeged Csanad) Dk. 83 Umut Bozok, Dk. 90+2 Trezeguet (Trabzonspor)
Sarı Kart: Dk. 62 Eren Elmalı (Trabzonspor)
Trabzonspor, Macaristan kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın ikinci liginden Szeged Csanad'ı 2-1 yendi.
Karşılaşmanın 17. dakikada Macar ekibi öne geçti. Gajdos'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Borvetö'nün kafa şutunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1
Mücadelenin ilk yarısında hücumda etkili olamayan bordo-mavililer, zaman zaman kalesinde pozisyonlar verdi. İlk yarı Macar temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda tamamen farklı bir 11 sahaya sürdü.
İlk yarıya oranla daha baskılı oynayan bordo-mavililer, 83. dakikada eşitliği sağladı. Bu dakikada Eren Elmalı'nın yerden pasında ceza alanı içindeki Umut Bozok, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
90+2. dakikada Cihan topu sağdan hızlı taşıyarak Trezeteguet'ye çıkardı. Trezeteguet'nin ceza sahası içerisinden sert vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 2-1
-Nwakaeme ve Fountas kadroda yok
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ile sakatlıkları bulunan Taxiarchis Fountas, Hüseyin Türkmen ve Abdurahman Bayram maç kadrosunda yer almadı.
Bu arada sıcaklık nedeniyle karşılaşmada 4 kez su molası verildi.
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