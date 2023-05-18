Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de Serdar Aziz, kadrodan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe- Trabzonspor maçından önce Sarı-Lacivertliler'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Tecrübeli savunmacı Serdar Aziz, teknik hayat kararı ile Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Serdar Aziz'in kritik maç öncesi apar topar kadro dışında bırakılması Fenerbahçeli taraftarların tepkisin çekti. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan milli savunmacının durumu tartışma konusu oldu.
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