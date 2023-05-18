Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de Serdar Aziz, kadrodan çıkarıldı

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe- Trabzonspor maçından önce Sarı-Lacivertliler'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Tecrübeli savunmacı Serdar Aziz, teknik hayat kararı ile Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

TARAFTAR TEPKİLİ

Serdar Aziz'in kritik maç öncesi apar topar kadro dışında bırakılması Fenerbahçeli taraftarların tepkisin çekti. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan milli savunmacının durumu tartışma konusu oldu.