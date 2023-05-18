Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de Serdar Aziz, kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
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Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de Serdar Aziz, kadrodan çıkarıldı

18.05.2023 15:54

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisine saatler kala teknik heyetin ortak kararıyla Serdar Aziz, maç kadrosundan çıkartıldı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan milli stoperin durumu tartışma yarattı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe- Trabzonspor maçından önce Sarı-Lacivertliler'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Tecrübeli savunmacı Serdar Aziz, teknik hayat kararı ile Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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TARAFTAR TEPKİLİ

Serdar Aziz'in kritik maç öncesi apar topar kadro dışında bırakılması Fenerbahçeli taraftarların tepkisin çekti. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan milli savunmacının durumu tartışma konusu oldu.

YORUMLAR (1)
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Trabzonspor maçına saatler kala F.Bahçe'de deprem! Serdar Aziz, Jesus'un kararıyla kadrodan çıkarıldı Trabzonspor maçına saatler kala F.Bahçe'de deprem! Serdar Aziz, Jesus'un kararıyla kadrodan çıkarıldı

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Son Dakika Spor Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de Serdar Aziz, kadrodan çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de Serdar Aziz, kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
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