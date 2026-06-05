Trabzonspor Malinovskyi ile Anlaştı

Trabzonspor, serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Ukraynalı orta saha oyuncusu ile 2026-2029 yıllarını kapsayan sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, Malinovskyi'ye 2026/2027 ve 2027/2028 sezonlarının her biri için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ile 500 bin Euro imza ücreti ödeneceği ifade edildi. 2028/2029 sezonunda ise oyuncunun 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret alacağı kaydedildi.

Sağlık kontrollerinden başarıyla geçen Ruslan Malinovskyi, kendisini 3 yıllığına Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. - TRABZON