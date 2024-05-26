Trabzonspor, MKE Ankaragücü karşısında geriye düştü - Son Dakika
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Trabzonspor, MKE Ankaragücü karşısında geriye düştü

Trabzonspor, MKE Ankaragücü karşısında geriye düştü

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. İlk yarıda konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Chatzigiovanis'in attığı golle Ankaragücü öne geçti.

26.05.2024 20:08
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Baniya'nın Chatzigiovanis'i düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

25. dakikada penaltı atışını kullanan Chatzigiovanis, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağından topu ağrala gönderdi. 0-1

37. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Ceyhan Sesigüzel

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi (Kerem Şen dk. 19), Trezeguet, Pepe, Enis Destan

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Edin Visca, Umut Bozok, Fountas, Mehmet Can Aydın, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Salih Malkoçoğlu, Orsic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Uros Radakovic, Mujakiç, Kitsio, Ali Kaan, Bassogog, Filps, Saponara, Chatzigiovanis, Ali Sowe

Yedekler: Ertaç Özbir, Cem Tuna Türkmen, Bajic, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Macheda, Abdurrahim Dursun, Kazımcan Karataş, Mert Çetin, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Chatzigiovanis (dk. 24) (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Baniya (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İHA

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