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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanlarda, dinamik ısınma, teknik çalışma ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
30.12.2023 - 20:45,
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan sabah antrenmanında, dengeyle bağlantılı teknik çalışma ile kuvvet çalışması geçekleştirildi.

Bordo-mavili takım, teknik ısınmayla başladığı akşam antrenmanını ise 5'e 2 pas çalışmasının ardından yaptığı çift kale maç ile tamamladı.

Karadeniz ekibi, yarın sabah yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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