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Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golü Visca kaydetti.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü\'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti
06.01.2024 - 21:15,
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Nurgül GÜNAYDIN/ ANKARA,

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barçın

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır - Atakan (Dk. 66 Kitsiou), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan (Dk. 74 Cem Tuna), Pedrinho, Morutan, Efkan, Cephas (Dk. 56 Tasos), Macheda (Dk. 66 Bajic)

TRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat (Dk. 89 Kourbelis), Bakasetas, Visca (Dk. 90+3 Mehmet Can), Fountas (Dk. 84 Bardhi), Onuachu (Dk. 84 Enis Destan)

SARI KARTLAR: Cephas (MKE Ankaragücü) - Onuachu (Trabzonspor)

GOL: Dk. 30 Visca (Trabzonspor)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golü 30'uncu dakikada Visca kaydetti.

16'ncı dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Fountas, topu penaltı noktası üstünde olan Eren'e aktardı. Eren'in vuruşunda auta çıktı.

20'nci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Efkan'ın plase vuruşunda, top kaleci Uğurcan'ı geçerek dışarı gitti.

30'uncu dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada topu alan Fountas ortasını yaptı. Bakasetas'ın şutunda top savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Visca sert bir vuruşla topu filelere gitti: 0-1

42'nci dakikada sağ kanattan gelişen Ankaratücü atağında Morutan'ın pasını Ali Kaan'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

54'üncü dakikada topla ceza sahasına giren Cephas'ın şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

74'üncü dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Visca topu Onuachu'ya bıraktı. Onuachu ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı, Radakovic'e çarpan top kornere çıktı.

86'ncı dakikada Bakasetas'ın kullandığı kornerde Enis Destan kafayı vurdu. Kaleci Bahadır son anda gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda  Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA
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