Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Kulübü, Faslı futbolcu Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, sözleşmenin feshedilmesiyle birlikte oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.

16.07.2024 17:35
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Trabzonspor Kulübü, Faslı futbolcu Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mountassir Lahtimi arasındaki 18 Ağustos 2022 başlangıç ve 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesini feshetti - Son Dakika

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