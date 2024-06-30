Trabzonspor, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı

Spor

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Nwakaeme, sağlık kontrollerinden geçti.

Trabzonspor'da dört sezon geçirdikten sonra Suudi Arabistan'ın Al Feiha takımına transfer olan ve son iki sezonu burada geçiren Nwakaeme, bordo-mavili kulübe geri döndü. Trabzon havaalanında taraftarların coşkulu karşılama yaptığı Nijeryalı oyuncu bugün Trabzon Imperial Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçti.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor'un oyuncu ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor. - TRABZON