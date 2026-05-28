Trabzonspor Play-Off'tan Elendi - Son Dakika
28.05.2026 20:17
Trabzonspor, Bahçeşehir Koleji'ne 94-78 kaybederek seride 2-0 geriye düştü ve elendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Trabzonspor, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ne 94-78 mağlup oldu ve seride 2-0 geriye düşerek elendi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan play-off çeyrek final ikinci maçının ilk periyodunu 29-22 geride tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 26 sayı üreterek devreyi 48-48 eşitlikle kapattı. Son periyoda 74-64 geride giren bordo-mavili ekip, son periyotta da 14 sayı üretti ve parkeden 94-78'lik skorla mağlup ayrılarak seride 2-0 geriye düştü ve play-off'a veda etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

