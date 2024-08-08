Trabzonspor-Rapid Wien maçının ilk yarısı golsüz sona erdi

Stat: Papara Park
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Mendy, Visca, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Draguş
Rapid Wien: Hedl, Oswald, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Sangare, Grgic, Jansson, Burgstaller, Seidl, Beljo
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Trabzonspor-Rapid Wien karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.
5. dakikada Eren Elmalı'nın hatalı pasında ceza yayına sokulan Burgstaller'in Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top yandan auta çıktı.
24. dakikada gelişen konuk takım atağında ceza yayı kenarından Jansson'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere gönderdi.
32. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.
38. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Hedl, yerden sekerek sağ tarafına doğru gelen topu yatarak kontrol etti.
41. dakikada Burgstaller'in ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
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