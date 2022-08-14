Trabzonspor'un yeni transferi Bartra'ya coşkulu karşılama - Son Dakika
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Trabzonspor'un yeni transferi Bartra'ya coşkulu karşılama

14.08.2022 20:18
Trabzonspor'un yeni transferi Bartra'ya coşkulu karşılama

Trabzonspor, Real Betis forması giyen Marc Bartra'yı resmi sözleşmeyi imzalatmak için Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor, Real Betis forması giyen Marc Bartra'yı resmi sözleşmeyi imzalatmak için Trabzon'a getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında FC Kopenhag ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, Real Betis'te oynayan Marc Bartra'yı transfer etti. İspanyol ekibi ve futbolcuyla prensipte anlaşan bordo mavili kulüp, yıldız oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Deneyimli oyuncu saat 19.00'da özel uçakla menajerleriyle birlikte Trabzon Havalimanı'na geldi. Bartra'yı havalimanı çıkışında coşkulu taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde karşıladı.

Havalimanı çıkışında konuşan 31 yaşındaki stoper, "Trabzonspor gibi inanılmaz bir kulübe geldim. Bu kulübün hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım. İnanılmaz bir sevgi var. böyle bir şey beklemiyordum. Bu sevgi beni çok mutlu etti. Dortmund ve Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulmuştum. Trabzonspor'un hem lig hem Şampiyonlar Ligi içni hedefleri var. Çok mutluyum" dedi.Bartra, kendisini bekleyen araca binmek isterken taraftarlar izdihama neden oldu.

31 yaşındaki İspanyol stoper, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalayacak.

- Trabzon
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Kaynak: DHA

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