UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında FC Kopenhag ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, Real Betis'te oynayan Marc Bartra'yı transfer etti. İspanyol ekibi ve futbolcuyla prensipte anlaşan bordo mavili kulüp, yıldız oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Deneyimli oyuncu saat 19.00'da özel uçakla menajerleriyle birlikte Trabzon Havalimanı'na geldi. Bartra'yı havalimanı çıkışında coşkulu taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde karşıladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un yeni transferi Bartra'ya coşkulu karşılama - Son Dakika

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