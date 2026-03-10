Trabzonspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Zecorner Kayserispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.
Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.
