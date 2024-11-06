Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda kuvvet çalışması ile başlayan antrenman, daha sonra sahada devam etti.
Antrenman, pas ve taktik çalışması ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları idmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Rizespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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