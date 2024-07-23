Trabzonspor, Ruzomberok ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak - Son Dakika
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Trabzonspor, Ruzomberok ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor kafilesi özel uçakla Poprad'a gidecek ve maç öncesi basına açık antrenman gerçekleştirecek. Ruzomberok ise antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

23.07.2024 13:49
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor'un maç programı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonsor kafilesi yarın 10.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon'dan Poprad'a gidecek. Bordo-mavililer, TSİ 19.00 müsabakanın oynanacağı MFK Futbol Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve bir oyuncu TSİ 18.30 stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Ev sahibi takım Ruzomberok ise yarın TSİ 18.00 MFK Futbol Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecektir. Antrenman sonrası Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Ruzomberok ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak - Son Dakika

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