Trabzonspor, Ruzomberok maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.
Koordinasyon çalışması ile devam eden antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-mavili ekip, yarın Ruzomberok maçı için özel uçakla Slovakya'ya hareket edecek.
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