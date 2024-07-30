Trabzonspor, Ruzomberok maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Ruzomberok maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programını açıkladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla yapacağı maç öncesi antrenman ve basın toplantısı programını duyurdu. Trabzonspor, yarın basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek ve teknik direktör Abdullah Avcı ile kaptan Uğurcan Çakır basın toplantısı düzenleyecek. Ruzomberok ise aynı gün basına açık antrenman yapacak ve teknik direktör Ondrej Smetana ile bir futbolcusu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

30.07.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır saat 17.00'de Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

Ruzomberok ise yarın saat 19.00'da Papara Park'ta ilk 15 dakikası basına açık antrenman yapacak. Antrenman sonrasında saat 20.15'te Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana ve bir futbolcusu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Kaynak: AA

Uğurcan Çakır, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Slovakya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Ruzomberok maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 12:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Ruzomberok maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement