Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Enis Destan'ın sakatlık durumunu açıkladı

Spor

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Eyüpspor maçında sakatlanan Enis Destan'ın sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Eyüpspor maçında sakatlanan Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Eyüspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi. - TRABZON