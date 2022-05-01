Trabzonspor sahada şampiyonluğu kutladı - Son Dakika

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular soyunma odasının ardından yeniden çıktığı sahada şampiyonluğu kutladı.

Trabzonspor'da, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından gelen şampiyonluğun sevinci yaşanıyor. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile soyunma odasına giden teknik heyet ve futbolcular ardından stadyum içerisinde güvenlik önlemlerinin alınması ve taraftarların uzaklaştırılmasının ardından yeniden sahaya döndü. Bu sırada polis ve özel güvenlik görevlileri sahanın dört bir yanını çevirerek önlem aldı.

Yönetim, teknik heyet ve futbolcular sahaya başlarına taktıkları kasketleri ve üzerine 'İnadıyla şampiyon' yazılı tişörtlerle çıktı. Tribünleri selamlayan yönetim, teknik heyet ve futbolcular, taraftarları alkışladı. Bu sırada bazı taraftarlar güvenlik görevlilerini aşarak sahaya girdi. Kalabalığın arasında kalan bazı futbolcular zor anlar yaşadı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular daha sonra yeniden soyunma odasına döndü. Saha içerisinde oluşan izdihamda fenalaşan bazı taraftarlara sağlık görevlileri müdahale etti.

Trabzon'da 3 farklı noktada ise havai fişek gösterileri ile kutlama yapıldı.