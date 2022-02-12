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Trabzonspor sahasında 341 gündür yenilmiyor - Son Dakika

Trabzonspor sahasında 341 gündür yenilmiyor

12.02.2022 10:52
Trabzonspor sahasında 341 gündür yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, sahasında 341 gündür mağlubiyet yaşamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, sahasında 341 gündür mağlubiyet yaşamadı.

Ligde 57 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 341 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor sahasında 341 gündür yenilmiyor - Son Dakika Spor


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