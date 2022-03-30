Trabzonspor sahasında 387 gündür kaybetmiyor - Son Dakika
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Trabzonspor sahasında 387 gündür kaybetmiyor

30.03.2022 10:04
Trabzonspor sahasında 387 gündür kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, sahasında 387 gündür mağlup olmuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, sahasında 387 gündür mağlup olmuyor.

Ligde 70 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 387 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

İç sahada da lider

Trabzonspor, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Bordo-mavililer, Medical Park'ta topladığı 37 puanla iç sahada en fazla puan toplayan takım olarak ilk sırada yer alıyor.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor sahasında 387 gündür kaybetmiyor - Son Dakika


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