Trabzonspor, Salah görsellerini izinsiz kullananlara hukuki ve cezai başvuru yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor, Salah görsellerini izinsiz kullananlara hukuki ve cezai başvuru yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Mohamed Salah'ın adı ve görsellerinin bazı işletmelerce izinsiz ticari kampanyalarda kullanıldığını açıkladı. Kulüp, bu kullanımların Salah ve Trabzonspor'un marka haklarını ihlal edebileceğini belirterek hukuki ve cezai başvuru yapacağını bildirdi.

Trabzon spor dünyaca ünlü futbolcuları Mohamed Salah'ın isminin ve görsellerinin izinsiz kullanımı ile bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Mohamed Salah'ın Kulübümüze transferi tüm spor kamuoyunda olduğu kadar dünya çapında da büyük bir heyecan oluşturmuş; ancak transferin ardından bazı işletmeler tarafından Salah'ın görselleri, adı ve Trabzonspor forması kullanılarak ticari reklam ve kampanyalar yapılmaya başlandığı tarafımızca tespit edilmiştir. Salah'ın Trabzonspor'da forma giymesi, üçüncü kişilere Salah'ın adı ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermemektedir. Özellikle Salah'ın görsellerinin ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılması, kamuoyunda herhangi bir ticari iş birliği veya onay bulunduğu izlenimi oluşturulması ve Trabzonspor'un marka ve imaj değerlerinden ticari menfaat sağlanması hukuken kabul edilebilir değildir. Bu tür kullanımların yalnızca futbolcunun kişilik ve imaj haklarını değil, Trabzonspor'un marka haklarını, ticari itibarını ve kulübün sahip olduğu ekonomik değerleri de ihlal edebileceği açıktır. Bu nedenle Salah'ın ve Trabzonspor'un haklarını ihlal eden reklam ve ticari kullanımlar kulübümüz tarafından kayıt altına alınmakta olup, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını kamuoyuna önemle bildiririz. Futbol sevgisi ve taraftarlık, hukuken korunmuş hakların ticari amaçlarla izinsiz kullanımına gerekçe oluşturmaz" denildi.

Kaynak: İHA
Mohamed SalahTrabzonsporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emine Erdoğan, “UEA Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı“nda konuştu: Emine Erdoğan, "UEA Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı"nda konuştu:
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü Feryatları ortalığı inletti ama... Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
18:42
Bandırma’da yürek yakan kaza Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
Bandırma’da yürek yakan kaza! Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:56
Bundan sonra ne yapacak CHP’den istifa eden Yavaş’la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
17:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 20:13:28. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Salah görsellerini izinsiz kullananlara hukuki ve cezai başvuru yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei