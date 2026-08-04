Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte transferin mali detayları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte transferin mali detayları

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte transferin mali detayları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Öte yandan transferin mali detayları da netleşti. Yıldız futbolcunun çarşamba günü Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Süper Lig devi Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. 

SALAH İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bordo-mavililer tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz temsilcisinin yıldız oyuncuyla 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. 

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Karadeniz ekibinin bu dev transfer için ayırdığı bütçenin ayrıntıları da netleşti. Trabzonspor, Mısırlı sağ kanat oyuncusu için 5 milyon Euro imza parasının yanı sıra yıllık 17 milyon Euro garanti maaş ödeyecek. Ayrıca yapılan anlaşma gereği, satılacak olan Muhammed Salah formalarının gelirinden yüzde 25'lik pay oyuncunun tarafına devredilecek.

İMZA İÇİN GELİYOR

Bordo-mavili taraftarları heyecana boğan gelişmenin ardından gözler yıldız futbolcunun kente geliş saatine çevrildi. Muhammed Salah'ın çarşamba günü Trabzon'a inerek resmi imzayı atması bekleniyor.

TARAFTARDAN GÖRKEMLİ KARŞILAMA HAZIRLIĞI

Yılın en çok ses getiren transfer hamlelerinden biri olarak değerlendirilen bu gelişme, bordo-mavili camiada büyük heyecan yarattı. Trabzonspor taraftarlarının, yıldız futbolcunun şehre ayak basmasıyla birlikte unutulmaz bir karşılama töreni düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

Muhammed Salah, Trabzonspor, Liverpool, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte transferin mali detayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Yıllık 22 milyon euro, satışlardan komisyon yaklaşık 23 milyon euro yapar, yahu yazık günah, alt yapılarda vatan çocukları var yap o parayı yatırım, nice Salah, Ronaldo ve Messi'ler çıkar kendi yerli cevherlerini toprak üstüne çıkartıp güneşi göster sonra meyvesini alırsın, geleceğe yatırım en güzel yatırımdır 15 0 Yanıtla
  • ALİ KARABABA ALİ KARABABA:
    Trabzon sporu tebrik ederim. O‘nemli olan prestij. 1 10 Yanıtla
  • İzzet 1980 İzzet 1980:
    Tapusunu verseydiniz Trabzonun.. 6 0 Yanıtla
  • Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    bos transfer adam ıyı olsa takımı bırakır mı bitik bir icardi gibi zamanı gelince yolları ayırmasını bileceksin büyük klüp böyle yapar 5 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Kartal dan satılacak formadan %50 pay isterken %25 evet demek ilginç. Hayırlı olsun Trabzonspora. 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu
Danimarka’da askerlik 11 aya çıkarıldı Danimarka'da askerlik 11 aya çıkarıldı
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı
İtalya’da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı İtalya'da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı
Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü

18:22
Fenerbahçe için Endrick iddiası
Fenerbahçe için Endrick iddiası
16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:55
Pes dedirten görüntü Bir insan kendine bunu neden yapar
Pes dedirten görüntü! Bir insan kendine bunu neden yapar?
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 18:31:21. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte transferin mali detayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.