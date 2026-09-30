Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı öncesi Drogheda United ile hazırlık maçına çıkacak - Son Dakika
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Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı öncesi Drogheda United ile hazırlık maçına çıkacak

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Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı öncesi Drogheda United ile hazırlık maçına çıkacak
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Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Bordo mavililer, yarın saat 19.00'da Papara Park'ta Drogheda United ile hazırlık maçına çıkacak.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo mavililer, yarın saat 19.00'da Papara Park'ta Drogheda United ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Kaynak: DHA
Mehmet Ali YılmazPapara ParkTrabzonsporSamsunsporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı öncesi Drogheda United ile hazırlık maçına çıkacak - Son Dakika
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