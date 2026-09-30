Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı öncesi Drogheda United ile hazırlık maçına çıkacak

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo mavililer, yarın saat 19.00'da Papara Park'ta Drogheda United ile hazırlık maçında karşılaşacak.