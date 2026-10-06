Trabzonspor Samsunspor maçı hazırlığında Cenk Özkacar'ın doğum gününü kutladı - Son Dakika
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Trabzonspor Samsunspor maçı hazırlığında Cenk Özkacar'ın doğum gününü kutladı

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Trabzonspor Samsunspor maçı hazırlığında Cenk Özkacar\'ın doğum gününü kutladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman öncesinde Cenk Özkacar'ın doğum günü kutlandı, çalışmalar yarın saat 18.00'de sürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular, pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirirken antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Cenk Özkacar'a doğum günü kutlaması

Öte yandan antrenman öncesinde Cenk Özkacar'ın doğum günü kutlandı. Takım arkadaşları ve teknik heyet, Özkacar'ın doğum gününü tebrik etti.

Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA
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