Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in ertelenen 16. hafta karşılaşmasında sahasında konuk edeceği Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve çift kale maç çalışmaları gerçekleştirildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.
09.01.2024 - 15:06,
Güncelleme: 15:08
Trabzonspor, Süper Lig'in ertelenen 16'ncı hafta karşılaşmasında sahasında konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: DHA