Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını Thomas Reis yönetiminde sürdürdü

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün saat 17.00'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda salonda ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi.

Bordo mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.