Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını Thomas Reis yönetiminde sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını Thomas Reis yönetiminde sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını Thomas Reis yönetiminde sürdürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 7. haftada deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün saat 17.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Thomas Reis yönetimindeki idmanda pas ve dar alanda oyun çalışıldı, bordo mavililer yarın saat 16.00'da çalışacak.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün saat 17.00'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda salonda ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi.

Bordo mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA
Trendyol Süper LigThomas ReisTrabzonsporSamsunsporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
Putin’den savaşın seyrini değiştirecek adım “General Armageddon“ geri dönüyor Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım! "General Armageddon" geri dönüyor
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa... Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Türkiye, Müge Anlı’daki Hamid’i konuşuyor Babasının kim olduğu ortaya çıktı Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
32 kişiyi taşıyan askeri helikopter düştü 32 kişiyi taşıyan askeri helikopter düştü
21:45
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
20:59
Tutuklanan Yasin Kol’un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
20:22
Merz, Rusya’nın hibrit saldırılarına NATO doğu kanadında yanıt vereceklerini söyledi
Merz, Rusya'nın hibrit saldırılarına NATO doğu kanadında yanıt vereceklerini söyledi
19:46
ABD, Mısır, Kuveyt ve BAE’ye 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı
ABD, Mısır, Kuveyt ve BAE'ye 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı
19:34
Ankara Çankaya’da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 21:47:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını Thomas Reis yönetiminde sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei