Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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