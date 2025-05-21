Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 37'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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