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Trabzonspor-Samsunspor Maçında Güvenlik Tedbirleriyle Yanıcı Madde ve Bıçak Ele Geçirildi - Son Dakika
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Trabzonspor-Samsunspor Maçında Güvenlik Tedbirleriyle Yanıcı Madde ve Bıçak Ele Geçirildi

Trabzonspor ile Samsunspor arasında oynanan maçta polis ekipleri tarafından alınan güvenlik tedbirleri sonucunda 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Üst aramalarında yanıcı madde, meşale ve bıçak ele geçirilen şahıslar, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında soruşturma geçirecekler.

Trabzonspor-Samsunspor Maçında Güvenlik Tedbirleriyle Yanıcı Madde ve Bıçak Ele Geçirildi
12.01.2024 - 14:40,  Güncelleme: 14:42
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Trabzonspor- Samsunspor maçında polis ekiplerince alınan güvenlik tedbirlerinde yanıcı madde, meşale ve bıçak ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında alınan güvenlik tedbirleri neticesinde 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Samsunspor taraftarı 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Şahısların yapılan üst aramasında 25 adet yanıcı madde (torpil), 2 adet meşale ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Emniyetten Trabzonspor taraftarına teşekkür

Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sporun ruhunda şiddet, küfür vb. davranışlar bulunmamaktadır. Spor, dostluk, kardeşlik, barış, dayanışma ve tatlı rekabettir. Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında sporun ruhuna uygun davranan başta asil Trabzonspor taraftarlarına ve tüm taraftarlara teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trabzonspor-Samsunspor Maçında Güvenlik Tedbirleriyle Yanıcı Madde ve Bıçak Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor-Samsunspor Maçında Güvenlik Tedbirleriyle Yanıcı Madde ve Bıçak Ele Geçirildi - Son Dakika
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