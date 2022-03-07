Trabzonspor seriyi bozamadı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, rakibinin 24 yıldır ligde evinde yenilmeme serisini bozamadı. Fırtınanın tek golünü atan Nwakaeme, Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı 100'üncü golünü atarak tarihe geçti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında ezeli rakipler Trabzonspor ile Fenerbahçe 131'inci kez karşılaştı. 19 hafta önce liderliği elinden aldığı rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo mavililer puanını 67'ye yükseltti. Rakipler sahada 1 puanla ayrılırken bu sonuçla Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisini de bozdu. Süper Lig'de 12 haftadır yenilmeyen Karadeniz fırtınası, 1997 yılından beri ligde evinde yenemediği rakibinin 24 yıldır süren yenilmezlik serisini bozamadı. Bordo mavililerin derbideki tek golünü 22'nci dakikada Nijeryalı yıldız Antony Nwakaeme kaydetti.