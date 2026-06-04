Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ı Transfer Etti - Son Dakika
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Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ı Transfer Etti

04.06.2026 21:53
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Trabzonspor, Yeşil Burun Adalı oyuncu Sidny Lopes Cabral'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Trabzonspor, Yeşil Burun Adalı savunma oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ı 5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 23 yaşındaki Sidny Lopes Cabral'ın kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya her bir futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Benfica Kulübüne ise sözleşme fesih bedeli olarak 7 milyon avronun üç taksit olarak ödeneceği belirtilen açıklamada, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ı Transfer Etti - Son Dakika

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