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Trabzonspor son 11 sezonun en skorer sezonlarından birini yaşıyor - Son Dakika

Trabzonspor son 11 sezonun en skorer sezonlarından birini yaşıyor

08.12.2021 11:17
Trabzonspor son 11 sezonun en skorer sezonlarından birini yaşıyor

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, 15. haftanın ardından en fazla gol kaydeden takım olurken son 11 sezon içerisindeki en golcü sezonlarından birini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, 15. haftanın ardından en fazla gol kaydeden takım olurken son 11 sezon içerisindeki en golcü sezonlarından birini yaşadı.

En son 2010-2011 sezonunun 15. haftasında 34 kez rakip filelere havalandıran bordo-mavililer, 31 golle aynı sayıda gol attığı 2017-2018 sezonuyla birlikte son 11 sezonun en golcü dönemini geride bıraktı.

Trabzonspor, 2011-2012 döneminde 20, 2012-2013'de 18, 2013-2014 sezonunda 22, 2014-2015'de 27, 2015-2016'da 18, 2016-2017'de 12, 2017-2018'de 31, 2018-2019'de 26, 2019-2020'de 28 ve 2020-2021 sezonunda 16 kez rakip fileleri havalandırdı.

8 futbolcu rakip fileleri havalandırdı

Trabzonspor'da ilk 15 hafta 8 oyuncu gol atma başarısı göstererek skora katkı sağladı.

Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas 7 golle takımda en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Anthony Nwakame de 6 golle bu oyuncuyu takip etti.

Danimarkalı golcü Andreas Cornelius ilk sezonunda 5 gol atarken, Djaniy Semedo 4, Abdulkadir Ömür 3, Marek Hamsik 2, sezonu sakatlanarak kapatan Gervinho 2, Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kalesine attığı golle geldi.

Avcı ile ikinci sezonunda daha golcü

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde daha golcü bir kimliğe büründü.

Abdullah Avcı ile geçen sezon 32 maçta 40 gol atarak maç başına 1,25 ortalama elde edebilen bordo-mavililer, bu sezon 15 maçta 31 golle 2,06 gibi yüksek maç başı ortalamasına ulaştı.

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor son 11 sezonun en skorer sezonlarından birini yaşıyor - Son Dakika Spor


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