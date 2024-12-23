Trabzonspor Sonunda Kazandı! - Son Dakika
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Trabzonspor Sonunda Kazandı!

Trabzonspor Sonunda Kazandı!

Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan Trabzonspor, Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ederek moral buldu. Pedro Malheiro'nun attığı golle galibiyet elde eden bordo-mavili takım, kaleci Uğurcan Çakır'ın kritik kurtarışlarıyla savunmasını güçlendirdi. Bu galibiyetle puanını 19'a çıkaran Trabzonspor, 12. sıraya yükseldi.

23.12.2024 12:35  Güncelleme: 12:38
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SÜPER Lig'de 3 haftadır kazanamayan Trabzonspor, sahasında Bodrum FK'yı Pedro Malheiro'nun jeneriklik golüyle mağlup ederek hem moral buldu hem de toparlanma adına rahat bir nefes aldı. Karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla kalesini gole kapayan milli eldiven Uğurcan Çakır'ın, geride kalan haftalarda maç başına kurtarış oranı da yüzde 76 oldu.

Süper Lig'de bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan bordo mavililer sahasında Bodrum FK'yı mağlup ederek hem moral buldu hem de 3 puanın sahibi oldu. 3 haftadır kazanamayan Trabzonspor bu galibiyetle rahat bir nefes almış oldu. 17'nci haftaya 16 puanla 15'inci sırada giren Karadeniz ekibi, Bodrum FK galibiyetiyle puanını 19'a çıkarıp, 12'nci sıraya yükseldi.

UĞURCAN GEÇİLMİYOR

Trabzonspor'un bu sezon parlayan yıldızı kaleci Uğurcan Çakır ise maçın öne çıkan ismi oldu. Başarılı milli eldiven, Bodrum FK maçı ile birlikte bu sezon Süper Lig'de maç başına en fazla kurtarış yapan kaleci olma başarısını gösterdi. Bu sezon Süper Lig'de 16 maçın tamamında 11'de başlayan ve karşılaşmaları tamamlayan Çakır, takımın en fazla süre alan oyuncusu konumunda. Geride kalan haftalarda 68 kurtarış yapan Uğurcan Çakır'ın maç başına kurtarış oranı yüzde 76 oldu.

MALHEİRO SİFTAH YAPTI

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü kaydeden Pedro Malheiro, bordo mavili formayla süper lig maçında ilk kez golle tanıştı. Portekizli oyuncu en son Ağustos 2023'te Boavista formasıyla ilk kez ceza sahası dışından gol kaydetmişti.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın 4 hafta sonra gelen galibiyetini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basını manşetleri şu şekilde:

Günebakış: Diriliş

Ekspres: Ne oldi Volkan rengin soldi

Sonnokta: Ellerine sağlık Uğurcan, ayağın dert görmesin Pedro

Taka: Bir Bodrum masalı

Karadeniz: Patroit değil, Pedro'nun füzesi

Kaynak: DHA

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